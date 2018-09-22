Матчем в Красноярске между местным Енисеем и екатеринбургским Уралом стартовал восьмой тур чемпионата России по футболу сезона-2018/19. В первой игре на домашнем стадионе команда Дмитрия Аленичева не сумела разжиться очками, уступив гостям со счетом 1:2.

Матчем в Красноярске между местным "Енисеем" и екатеринбургским "Уралом" стартовал восьмой тур чемпионата России по футболу сезона-2018/19. В первой игре на домашнем стадионе команда Дмитрия Аленичева не сумела разжиться очками, уступив гостям со счетом 1:2.Впервые в нынешнем сезоне "Енисей" сыграл в Красноярске. До этого из-за проблем с местной ареной команда была вынуждена проводить домашние матчи в Тюмени.Однако поддержка местных зрителей не помогла хозяевам поля добиться положительного результата. К 58-й минуте "Енисей" проигрывал со счетом 0:2. Сначала мяч в собственные ворота забил Максим Семакин, а затем отличился Владимир Ильин.Красноярская команда сумела отквитать лишь один гол. Его автором стал Петар Занев. Однако большего хозяевам поля добиться не удалось.После победы в гостях "Урал" обошел "Енисей" в турнирной таблице чемпионата РПЛ, расположившись на 12-м месте с 8 очками. Команда Дмитрия Аленичева находится на 14-й позиции, набрав 5 баллов.