Эксперты из мира красоты оценили новый образ, в котором перед зрителями предстала 57-летняя ведущая программы Жить здорово! Елена Малышева. Несмотря на фурор, который произвела визуально помолодевшая и прибавившая в сексуальности врач среди поклонников, специалисты уверены, что над образом необходимо работать более тщательно.

Эксперты из мира красоты оценили новый образ, в котором перед зрителями предстала 57-летняя ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева. Несмотря на фурор, который произвела визуально помолодевшая и прибавившая в сексуальности врач среди поклонников, специалисты уверены, что над образом необходимо работать более тщательно.Елена Малышева , в одночасье помолодев и став более сексуальной. Однако время для того, чтобы расслабиться и почивать на лаврах для телеведущей еще не настал."Все дело в деталях", – специально для Dni.Ru объяснила президент Viplash Group, дипломированный Lash&Brow стилист международного уровня, создатель брендов Viplash, Nikonorova Profi Collection и Nikonorova&Stolyarov Татьяна Никонорова ошибку ведущей. "Малышева выбрала строгий, но одновременно дерзкий и свежий стиль. Однако откровенно неудачные брюки играют против нее. Они не подчеркивают фигуру телеведущей – и напрасно", – заметила эксперт.Она считает, что на талии брюки следовало бы сделать более узкими, а заканчиваться они должны были чуть выше щиколоток – такой нехитрый прием не только подчеркнет талию Елены Малышевой, но и визуально удлинит ее ноги."Противоречиво выглядит и прическа телеведущей. Темные корни вместе со светлыми кончиками выглядят старомодно. Хотя объем и нарочито беспорядочная укладка говорят о желании произвести ровно обратный эффект", – заметила Татьяна Никонорова. Да и фасон очков не позволяют ведущей в полной мере выглядеть моложе.Обратить больше внимания на детали образа советует Елене Малышевой и имиджмейкер, маркетолог, физиогномист, основатель проекта Мастерская визуальных ценностей Ах!Style Анна Харламова. "В нынешнем облике безусловно появилась строгость, более спокойными стали цвета, силуэтные решения перешли в стан брюк. Но так и не появилось элементов, которые так просятся для украшения сильной, уверенной, профессиональной женщины!", – рассказала специалист."Уверена, что как только из образа уйдут мягкие, текучие линии в одежде и особенно в прическе, появятся угловатые воротнички, ткани держащие форму и цветовая палитра гардероба перейдет во "взрослую" категорию, миллионы женщин обретут новый пример для подражания!Будем надеяться, что это промежуточный вариант преображения Елены Васильевны", – заключила Анна Харламова.