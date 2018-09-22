В эфире первого канала стартовало шоу Голос 60+, в рамках которого состязаться своими вокальными данными будут умудренные годами исполнители. Жюри уже приступило к формированию своих команд.

В эфире первого канала стартовало шоу "Голос 60+", в рамках которого состязаться своими вокальными данными будут умудренные годами исполнители. Жюри уже приступило к формированию своих команд.В любых конкурсах. где положение участника зависит от решения членов жюри, действует негласное, а подчас и весьма четко прописанное правило о том, что нельзя поддерживать людей, с которыми у человека установились связи за пределами шоу.Однако эстрадный мир тесен, поэтому на песенных конкурсах регулярно происходят инциденты, которые при должном старании обеспокоенной публики можно было бы раздуть до скандала. Одно из самых популярных в России музыкальных шоу – "Голос" – исключением из этого правила не стало. Примером может служить выступление тверского исполнителя Александра Евдокимова в программе "Голос 60+". Первым, кто повернулся к нему при исполнении песни "Где же ты была", стал Леонид Агутин.Он скрывать свое знакомства с конкурсантом не стал. "Я догадался, Саша, что это ты. Хотя до этого никогда не слышал, чтоб ты такое пел. Да ты и завуалировал все, как мог, но на последних нотах до меня все-таки дошло. По импульсам". – признался он. Оказалось, что Леонид Агутин и Александр Евдокимов встречались на одной звукозаписывающей студии.Впрочем, оценил талант исполнителя не только Леонид Агутин, но и Лев Лещенко. Это весомый аргумент в пользу конкурсанта, ведь у самогопевца в репертуаре есть песня "Где же ты была" и кому как ни ему по достоинству оценить манеру исполнения знакомой композиции. Впрочем, сам Александр Евдокимов решил отправиться в команду к Агутину, "практически своему земляку".