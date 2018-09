Уволенный за публикацию совместного фото президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа сотрудник польского телеканала Belsat Иван Шило охарактеризовал ситуацию как дно. Об этом он написал в своем Фейсбуке, добавив, что руководители не должны увольнять других из-за своих ошибок.

Уволенный за публикацию совместного фото президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа сотрудник польского телеканала Belsat Иван Шило охарактеризовал ситуацию как "дно". Об этом он написал в своем "Фейсбуке", добавив, что руководители не должны увольнять других из-за своих ошибок. На фото политики подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, при этом Дональд Трамп сидит за столом, а Анджей Дуда стоит, склонившись. Руководство канала сочло, что кадр оскорбляет президента Польши и саму страну.Фото первым разместил в "Твиттере" президент США. Затем Шило разместил его у себя в "Фейсбуке", подписав: "Слева — президент Польши". По словам уволенного сотрудника, на следующий день после публикации его без каких-либо объяснений удалили из всех рабочих чатов и забрали все права доступа.Today, it was my great honor to welcome @prezydentpl Andrzej Duda of Poland to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/VdsTYdq9MN— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2018 г.Белорус Иван Шило в течение двух лет работал на Belsat, который финансируется польским МИД и провозглашает своей миссией продвижение демократии, сообщает "Европейская правда". Критики президента Польши заявляют, что он позволил унизить себя и страну: ведь даже на церемонии подписания меморандума Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном оба лидера сидели.Директор Belsat Агнешка Ромашевская-Гузы заявила, что договор о военном сотрудничестве с США имеет огромное значение для безопасности Польши и "это одна из немногих тем, которые не являются основанием для шуток сотрудников" телеканала. При этом мать Ромашевской-Гузы — советник президента Польши.Замдиректора Belsat Алексей Дикавицкий отметил, что Шило уволили "не за шутку о польском президенте", а за "неподобающее поведение в отношении своих коллег и всей фирмы". Тем временем само увольнение сотрудника телеканала стало поводом для шуток в соцсетях.