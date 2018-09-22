Свою победу Мераб Давитадзе и Дмитрий Гусев посвятили знаковому событию российской полиции – 300-летию создания органов охраны правопорядка в России...

Начальники Отделов МВД России по районам Дорогомилово и Кунцево полковник полиции Мераб Давитадзе и полковник полиции Дмитрий Гусев совершили восхождение на Эльбрус – самую высокую горную вершину на территории России.Восхождение на самую высокую точку в Кавказском горном массиве проходило по ускоренной программе подготовки физической формы участников, с минимальным адаптационным периодом. Несмотря на это, им удалось достойно выполнить задуманное и достичь вершины в полном составе и в запланированный срок.Свою победу Мераб Давитадзе и Дмитрий Гусев посвятили знаковому событию российской полиции – 300-летию создания органов охраны правопорядка в России.Подтверждая свое достижение, покорители высоты развернули баннер на самой верхней точке горной вершины, на высоте 5642 метра над уровнем моря, с символикой УВД по Западному округу и своим девизом, объединяющим высокие цели сотрудников полиции и альпинистов, победителей гор – «Покоряя любые вершины».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39