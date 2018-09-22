Решение США закрыть представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне является пулей в сердце двусторонних отношений, убежден бывший руководитель миссии ООП Хусам Зомлот.

Решение США закрыть представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне является "пулей в сердце двусторонних отношений", убежден бывший руководитель миссии ООП Хусам Зомлот.Данное решение нынешней американской администрации он назвал "политической, дипломатической некомпетентностью высшего разряда". Этот шаг будет иметь серьезные последствия для отношений США и Палестины, предупредил Зомлот.По словам экс-главы миссии, американские власти аннулировали визы членов его семьи, срок действия которых должен был закончиться только в 2022 году. Семья Зомлота уже покинула страну. Сам дипломат был отозван в Рамаллу еще в мае, сразу после открытия американского посольства в Иерусалиме, напоминает ТАСС.Как сообщили источники в палестинском МИД, президент Палестины Махмуд Аббас собирается подписать указ о назначении Зомлота палестинским эмиссаром в Лондоне.Госдепартамент США объявил о решении закрыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне на прошлой неделе. Как пояснила руководитель пресс-службы ведомства Хезер Науэрт, решение принято после того, как руководство ООП осудило план США по урегулированию отношений Палестины с Израилем и фактически отказалось от сотрудничества в этом вопросе.