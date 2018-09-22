Председатель КНР Си Цзиньпин – один из самых влиятельных политиков на мировой арене. Благодаря мощи возглавляемой им страны, к вескому слову Си всегда прислушиваются за границами Поднебесной. Но было время, когда будущему лидеру могущественной державы приходилось жить в хлеву и пить грязную воду. Самые интересные факты о председателе КНР – в материале Dni.Ru.

ПредседательКНР Си Цзиньпин – один из самых влиятельных политиков на мировой арене.Благодаря мощи возглавляемой им страны, к вескому слову Си всегдаприслушиваются за границами Поднебесной. Но было время, когда будущемулидеру могущественной державы приходилось жить в хлеву и пить грязнуюводу. Самые интересные факты о председателе КНР – в материале Dni.Ru.Трудное детствоРодился наш герой в 1953 году в Пекине в семье партийного чиновника Си Чжунсюня.Отец был соратником Мао Цзэдуна и одно время быстро продвигался по карьернойлестнице. В 1959 году он занял пост зампреда Госсовета КНР, ставфактически вторым лицом в государстве.Затеянная Мао политика "Большого скачка" – китайского варианта советской индустриализации, полностью провалилась. В неудаче был обвинен ряд влиятельных партийных чиновников, в том числе отец будущего главы КНР. Вскоре семью Чжунсюня заклеймили как "контрреволюционеров", сослали в провинцию и приговорили к самой грязной работе – уходу за свинарником.Ужев зрелом возрасте Си Цзиньпин вспоминал те жуткие годы. Его постояннымиспутниками были голод, холод и побои надзирателей. "В течение почтисеми лет моим домом был грязный хлев со свиньями. Я спал на кровати изкирпичей, укрываясь старым одеялом, которое кишело блохами. Я пил сосвиньями из одного ведра", – рассказывал глава КНР о самом ужасномпериоде своей жизни.Неудачный бракСветлаяполоса в семье Си наступила со смертью Мао в 1976 году и приходом квласти реформатора Дэн Сяопина. Новый лидер реабилитировал большинствожертв репрессий, в том числе семью будущего председателя. Си Цзиньпин возвращается в Пекин и поступает в университет.Вскоре он начал задумываться о свадьбе. Си Цзиньпину приглянулась Кэ Сэомин– дочь китайского посла в Великобритании, одна из главных красавиц тоговремени. Девушка ответила взаимностью и молодые люди сыграли свадьбу,получив в подарок роскошные апартаменты в престижном районе Пекина.К сожалению, брак оказался несчастливым. Элегантная и образованная, выросшая в Лондоне Кэтяготилась жизнью в Китае, поэтому спустя несколько лет совместнойжизни она бросила супруга и уехала обратно в Англию. Си Цзиньпин, к томувремени активно продвигавшийся по партийной лестнице, уволился со всехпостов и попросил отослать его в качестве наказания на работу вотдаленную провинцию.Восхождение к властиВысокие результаты, достигнутые Си на новом месте работы, а также знакомство его отца с Дэн Сэопином, привело будущего главу КНР на первую высокую должность – он стал мэром города Чжэндин. За три года Си сделал из него туристический центр, поднял благосостояние горожан.Вероятнымпреемником на посту главы государства Си стали рассматривать вначаленулевых. Тогдашний председатель КНР Ху Цзиньтао выбирал из четырех человек: помимо Си Цзиньпина, на высший пост рассматривать Ли Кэцян, Чжоу Юнкан и Чэнь Лянъюй.Позиции последнего были наиболее крепкими, однако он сделал ряднеаккуратных шагов, в том числе позволил себе критику в адрес руководствапартии. Следствие против Чэнь Лянъюй вел лично Си Цзиньпин, в итоге все закончилось 18 годами лишения свободы. Дорога к власти была расчищена.Драки со стульямиВосхождениюСи Цзиньпина на политический Олимп предшествовала загадочная история.За месяц до партийного съезда ноября 2012 года, на котором он был избрангенеральным секретарем, Си неожиданно пропал. Были отменены многиевстречи, в том числе с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон.Свет на исчезновение политика пролила влиятельная американская газета Washington Post. Издание писало, что причиной стала драка, произошедшая на встрече Си с его оппонентом Чжоу Юнканом.Разговор на повышенных тонах в итоге перерос в драку, где будущий глава гсоударства получилудар стулом. Чтобы скрыть нанесенные увечья, ему пришлось некотороевремя уйти с глаз публики. Правда, подтверждений озвученной газетой информации нет.Ненавистный Винни-ПухПриСи Цзиньпине китайская цензура взялась за Винни-Пуха. Причиной многиеназывают внешнюю схожесть популярного мультипликационного героя спредседателем. В 2017 году публикации, где был упомянут медвежонок, быливырезаны из Sina Weibo (китайский аналог Twitter), а из мессенджеров исчезли стикеры с изображением медвежонка.Историческив Китае были запрещены две вещи – политическая организованность иполитическая же активность, отмечают эксперты. "Но теперь к спискудобавилась третья: говорить о председателе", – цитировали СМИ профессорамедиакоммуникаций Пекинского университета зарубежных исследований Цяо Му.