Подписан контракт на чемпионский бой Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Действующий обладатель титул американец Деонтей Уайлдер встретится 1 декабря с экс-чемпионом планеты британцем Тайсоном Фьюри.

Подписан контракт на чемпионский бой Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Действующий обладатель титул американец Деонтей Уайлдер встретится 1 декабря с экс-чемпионом планеты британцем Тайсоном Фьюри.Фьюри анонсировал свое возвращение на ринг после долгого отсутствия, связанного и с нездоровьем, и с проваленными допинг-тестами, и с наркотической зависимостью. Однако теперь англичанин, который в своей время побил украинца Владимира Кличко, заявляет, что здоров и запредельно амбициозен.Фьюри искал встречи со своим соотечественником Энтони Джошуа, который носит три престижных титула в самой тяжелой весовой категории, но и чемпионский пояс, принадлежащий Уайлдеру, его тоже устроил, сообщает Boxingscene. Бойцы объявили в соцсетях, что контракт на бой подписан.Пока не ясно, где пройдет матч. Известно только, что это точно будет один из боксерских центров в США, промо-тур боя начнется 1 октября в Лондоне, а две обязательные пресс-конференции пройдут в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Уайлдер выиграл все 40 боев в своей карьере (39 нокаутов). У Фьюри 27 побед (19 нокаутов) и также нет поражений.