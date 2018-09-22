Главный тренер махачкалинского Анжи Магомед Адиев прокомментировал игру в Химках против московского Динамо. Он признал, что команде из Дагестана пришлось тяжело, особенно в концовке матча, когда хозяева поля прижали его подопечных к воротам.

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал игру в Химках против московского "Динамо". Он признал, что команде из Дагестана пришлось тяжело, особенно в концовке матча, когда хозяева поля прижали его подопечных к воротам."Во втором тайме соперник добавил, произвели замены, было преимущество. Но мы нашли свой момент и забили гол. Затем да, пришлось отсиживаться в обороне", — приводит слова Адиева РИА Новости.Напомним, что в рамках восьмого тура чемпионата России махачкалинский "Анжи" неожиданно для многих добился в гостях победы над московским "Динамо" со счетом 1:0.