Петрозаводский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца местного жителя, подозреваемого в убийстве двух девушек.

Петрозаводский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца местного жителя, подозреваемого в убийстве двух девушек.Подозреваемый в зверском убийстве двух девушек в Карелии арестован на два месяца. Антон Ипатов будет находиться под стражей до 18 ноября 2018 года, соответствующее постановление вынес в субботу суд города Петрозаводска, несмотря на возражения адвоката.Срок нахождения под стражей назначен по ходатайству следователя, ведущего дело. Следствие изложило аргументы во время заседания: Ипатов может скрыться и продолжить преступную деятельность, уточняет РИА Новости.Ранее сообщалось, что в среду, 19 сентября, возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа было обнаружено тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями. На следующий день у стадиона "Юность" зарезанной нашли вторую девушку 27 лет.В четверг, 20 сентября, был задержан ранее судимый безработный 28-летний местный житель, который дал признательные показания. Во время допросов выяснилось, что накануне убийств он напал, пытался задушить и порезал ножом 15-летнюю девочку. Ребенок госпитализирован, обвинение по этому эпизоду Ипатову пока не предъявлено.