Украинский боксер Александр Усик пожелал россиянину Александру Поветкину хорошего выступления в бою с англичанином Энтони Джошуа. Напомним, что 22 сентября состоится поединок между российским и британским спортсменами за звание чемпиона WBA (Super), IBF, IBO, WBO в тяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик пожелал россиянину Александру Поветкину хорошего выступления в бою с англичанином Энтони Джошуа. Напомним, что 22 сентября состоится поединок между российским и британским спортсменами за звание чемпиона WBA (Super), IBF, IBO, WBO в тяжелом весе."Передаю привет из Лондона. Поединок Поветкин – Джошуа. Сане – хорошего выступления", — заявил Усик в видеообращении на странице военно-патриотического клуба "Комбат" в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ВПК "Комбат" (@vpkkombat) 21 Сен 2018 в 10:54 PDTБой между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа пройдет 22 сентября на знаменитом лондонском стадионе "Уэмбли".