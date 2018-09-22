Известный телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram фотографию своей младшей дочери Валерии. Поклонники от увиденного пришли в настоящий восторг, а также заметили, что это первый раз, когда артист показал лицо трехлетней девочки.

Известный телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram фотографию своей младшей дочери Валерии. Поклонники от увиденного пришли в настоящий восторг, а также заметили, что это первый раз, когда артист показал лицо трехлетней девочки.Ведущий программ "Смак" и "Вечерний Ургант" Иван Ургант не часто радует поклонников возможностью заглянуть за кулисы работы и узнать какие-то подробности его личной жизни. Тем ценнее становятся те моменты, когда это все же происходит.Так, настоящий фурор в Сети произвела фотография младшей дочери Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе Валерии. Впервые ведущий показал лицо трехлетней девочки. "I❤️3 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -лаконично подписал он кадр. Впрочем, восторженные комментаторы сосредоточились не на подписи, а на самом снимке."Папина копия!С Днем рождения маленького ангелочка!🎂", "❤️ как похожа на папу", "Как похожа на вас, на Ургантов!!! Прям копия!", "как похожа на папу😍😍😍😍", "Взгляд как у Ивана👍🏻", "Папина дочь", – делились своими наблюдениями поклонники.Некоторые нашли сходство девочки с бабушкой и с другими родственниками, однако лидирующей версией все же стала та, в которой девочка оказалась буквально копией своего отца. Причем некоторые подписчики в шутку забеспокоились, не вырастут ли у нее такие же борода и усы как у Ивана Урганта.