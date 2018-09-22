В МЧС призывают жителей и гостей региона быть предельно внимательными и осторожными

В МЧС призывают жителей и гостей региона быть предельно внимательными и осторожнымиЭкстренное предупреждение объявлено в Ивановской области на 22-23 сентября. Об этом сообщили в региональном МЧС.По данным пресс-службы ведомства, в субботу и воскресенье в отдельных районах Ивановской области ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду.В министерстве призывают жителей и гостей региона быть предельно внимательными и осторожными.При сильном ветре необходимо обходить стороной шаткие строения, сухие деревья, рекламные щиты и баннеры, также важно обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.