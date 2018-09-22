В столице в субботу, 22 сентября, был установлен новый температурный рекорд. В 14 часов на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +25,8 градуса. Такого теплого 22 сентября в Москве не было за всю историю метеонаблюдений, и это на 0,4 градуса выше прежнего рекорда температуры, установленного в 1994 году.

В столице в субботу, 22 сентября, был установлен новый температурный рекорд, сообщает Центр погоды ФОБОС. В 14 часов на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +25,8 градуса. Такого теплого 22 сентября в Москве не было за всю историю метеонаблюдений, и это на 0,4 градуса выше прежнего рекорда температуры, установленного в 1994 году.Это первый рекорд 2018 года, хотя рекордов тепла синоптики ожидали уже несколько дней. При этом его точное значение будет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.