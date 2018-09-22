Террористы, совершившие в субботу атаку в иранском городе Ахваз, связаны с США и израильской службой внешней разведки Моссад, заявил бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

Террористы, совершившие в субботу атаку в иранском городе Ахваз, связаны с США и израильской службой внешней разведки "Моссад", заявил бригадный генерал Абольфазль Шекарчи. Официальный представитель вооруженных сил Ирана изложил свою позицию информагентству ИРНА.Шекарчи считает, что террористы, напавшие на участников парада, не принадлежат к "Исламскому государству" (запрещена в России) или другим группировкам, ведущим борьбу с исламской системой Ирана. Они связаны с США и Израилем — такова позиция генерала.Теракт в городе Ахваз на юге Ирана произошел в субботу утром во время военного парада. Террористы обстреляли из-за трибуны зрителей и участников парада. Двое нападавших были уничтожены, еще двое задержаны. По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, еще более 50 получили ранения разной степени тяжести.Президент России Владимир Путин направил в адрес президента Ирана телеграмму с соболезнованиями.