Водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения и сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть по переходу. К счастью, грузовик не задел ребенка, шедшего за руку со взрослым. Как рассказал автор видео, никто из участников инцидента серьезно не пострадал.

Днем в субботу, 22 сентября, на проспекте Строителей в Саратове произошла авария с участием пешеходов, попавшая в объектив регистратора очевидца.Автомобиль, из которого велась съемка, остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. Через несколько мгновений со встречной полосы выехал "КамАЗ", водитель, которого, судя по всему, не сумел своевременно остановиться и решил таким образом избежать столкновения с попутными транспортными средствами.Грузовик сбил мужчину, переходившего через проезжую часть с ребенком, к счастью, не задев малыша, потерявшего равновесие от столкновения со взрослым, отлетевшим в сторону после удара машиной.Кроме того, под колеса "КамАЗа" едва не угодила женщина, также оказавшаяся в тот момент на "зебре".По утверждению автора ролика, никто из участников инцидента не получил серьезных травм.