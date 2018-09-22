Балерина Анастасия Волочкова вновь удивила своих подписчиков в Instagram, выставив сразу две фотографии из ванной. На обоих снимках она предстала в тонких ночнушках и без лифчика, что позволило зрителям без особого труда разглядеть интимные части тела танцовщицы.

Балерина Анастасия Волочкова вновь удивила своих подписчиков в Instagram, выставив сразу две фотографии из ванной. На обоих снимках она предстала в тонких ночнушках и без лифчика, что позволило зрителям без особого труда разглядеть интимные части тела танцовщицы.Откровенные фото Анаставии Волочковой – это то, чем балерина знаменита на всю Россию после своей непосредственной работы на сцене. Впрочем, злые языки говорят, что это вообще единственное, чем танцовщица по-прежнему привлекает к себе внимание.Как бы то ни было, очередная порция фотографий, вызывающих у зрителей противоречивые чувства, появилась на странице Анастасии Волочковой в Instagram. При этом балерина выставила подряд два крайне похожих снимка. На первом она предстала то ли в футболке, то ли в ночнушке. При этом сквозь ткань отчетливо проглядывали соски 42-летней красотки.Еще более игривый наряд Анастасия Волочкова выбрала для следующего кадра. На нем она предстала в белом коротком платье, также сильно напоминающем ночнушку. Однако и этот предмет гардероба позволил ошарашенным зрителям разглядеть особенности груди балерины.Легко представить, каких комментариев удостоились бы снимки, не закрой предусмотрительная Волочкова возможность оставлять свои отзывы под этими постами. Известно, что публика подчас неоднозначно реагирует на смелые провокации балерины. Впрочем, ходят слухи. что против красотки развернута настоящая информационная кампания, а все сетевые злопыхатели получают деньги за негативные отзывы.