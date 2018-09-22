Фигурантами уголовных дел стали 28-летняя жительница города Юрьев-Польский и 36-летний житель Судогодского района.

10 сентября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение из приемного покоя районной больницы о том, что к ним поступил 27-летний мужчина с ножевым ранением в области живота.Устанавливая обстоятельства, полицейские выяснили, что ранение мужчине в ходе конфликта нанесла 28-летняя бывшая супруга, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.По заключению медиков здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.В настоящее время в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Судогодского района.Находясь в нетрезвом состоянии в магазине, фигурант вступил в конфликт с 32-летним местным жителем, в результате которого последний нанес ему удары по голове. Затаив обиду, 36-летний мужчина решил отомстить недавнему знакомому. Спустя несколько дней злоумышленник нашел обидчика, нанес ему удар ножом в область живота, после чего скрылся.Потерпевший был доставлен в больницу, его здоровью был причинен тяжкий вред.Сотрудники полиции задержали подозреваемого по «горячим следам». Мужчина дал признательные показания.Расследование уголовных дел продолжается.