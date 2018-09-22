Скоро в столице появится еще одна скоростная магистраль – Юго-Восточная
хорда пройдет в одном транспортном
коридоре с железными дорогами и выйдет за МКАД. Трасса соединится с дорогой Солнцево-Бутово-Видное.
Скоро в столице появится еще одна скоростная магистраль – Юго-Восточная
хорда пройдет в одном транспортном
коридоре с железными дорогами и выйдет за МКАД. Трасса соединится с дорогой Солнцево-Бутово-Видное.
Новая магистраль пересечет самые пробочные дороги Москвы –
Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, Липецкую улицу и Варшавское шоссе. Хорда разгрузит радиальные
шоссе и соединит районы на юго-востоке и юге города.
Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, формирование
Юго-Восточной хорды имеет огромное значение не только для жителей юго-востока
города, где транспортное напряжение не ослабевает даже ночью, но и играет
важную роль для развития планировочной структуры города.
"Хорда восполняет дефицит поперечных связей в юго-восточном
секторе города, территория которого разобщена как естественными, так и
искусственными преградами; обеспечивает транспортные связи районов срединной и
периферийной зон города между собой, а также
внутри системы Старой Москвы с новыми
территориями", – сказал заммэра.
Протяженность хорды, включая шоссе Энтузиастов на востоке и
улицу Поляны за МКАДом в Бутове составит
порядка 36 километров. Сейчас уже разработаны проекты планировки территории
линейных объектов улично-дорожной сети на участках новой трассы от шоссе
Энтузиастов до Грайвороновской улицы и от Каширского шоссе до Шоссейной улицы. Здесь
будут построены многоуровневые развязки и мосты.
Юго-Восточная хорда будет иметь связь с уже действующей Северо-Восточной
хордой и Южной рокадой. Три хорды и одна рокада вместе образуют своего рода хордовое
кольцо и обеспечат возможность транзита за пределы Москвы.