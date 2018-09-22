Скоро в столице появится еще одна скоростная магистраль – Юго-Восточная хорда пройдет в одном транспортном коридоре с железными дорогами и выйдет за МКАД. Трасса соединится с дорогой Солнцево-Бутово-Видное.

Скоро в столице появится еще одна скоростная магистраль – Юго-Восточнаяхорда пройдет в одном транспортномкоридоре с железными дорогами и выйдет за МКАД. Трасса соединится с дорогой Солнцево-Бутово-Видное.Новая магистраль пересечет самые пробочные дороги Москвы –Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, Липецкую улицу и Варшавское шоссе. Хорда разгрузит радиальныешоссе и соединит районы на юго-востоке и юге города.Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, формированиеЮго-Восточной хорды имеет огромное значение не только для жителей юго-востокагорода, где транспортное напряжение не ослабевает даже ночью, но и играетважную роль для развития планировочной структуры города."Хорда восполняет дефицит поперечных связей в юго-восточномсекторе города, территория которого разобщена как естественными, так иискусственными преградами; обеспечивает транспортные связи районов срединной ипериферийной зон города между собой, а такжевнутри системы Старой Москвы с новымитерриториями", – сказал заммэра.Протяженность хорды, включая шоссе Энтузиастов на востоке иулицу Поляны за МКАДом в Бутове составитпорядка 36 километров. Сейчас уже разработаны проекты планировки территориилинейных объектов улично-дорожной сети на участках новой трассы от шоссеЭнтузиастов до Грайвороновской улицы и от Каширского шоссе до Шоссейной улицы. Здесьбудут построены многоуровневые развязки и мосты.Юго-Восточная хорда будет иметь связь с уже действующей Северо-Восточнойхордой и Южной рокадой. Три хорды и одна рокада вместе образуют своего рода хордовоекольцо и обеспечат возможность транзита за пределы Москвы.