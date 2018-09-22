Российские дипломаты разыскали в США ветерана из России, чтобы вручить ему заслуженную награду.

Российские дипломаты разыскали в США ветерана из России, чтобы вручить ему заслуженную награду. Ной Каганович в 19-летнем возрасте в составе сводного батальона курсантов сражался с фашистскими захватчиками на подступах к Москве, пишет ТАСС.Закончив обучение в артиллерийском училище в январе 1942 года, он командовал артиллерийском взводом в действующей армии. Затем получил назначение командиром батареи реактивных установок. Каганович и его "Катюши" сражались на Брянском, Воронежском, 1-ом Украинском фронтах, на Курской дуге, при взятии Берлина.Каганович был награжден пятью орденами и другими наградами, но медаль "За оборону Москвы" в военные годы он не получил.Российские дипломаты нашли ветерана в Филадельфии, в которую он переехал с семьей в 1978 году, и вручили ему заслуженную награду.