В городе Петушки Владимирской области произошла смертельная трагедия на железной дороге. Ночью 20 сентября 42-летний мужчина погиб под колесами поезда, переходя пути в неположенном месте. Об этом рассказала пресс-служба Центрального МСУТ СКР.Машинист применил экстренное торможение, но спасти человека не удалось.По факту гибели мужчины идет проверка. Силовики выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливая, были ли допущены нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.