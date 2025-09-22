По факту гибели мужчины идет проверка.
В городе Петушки Владимирской области произошла смертельная трагедия на железной дороге. Ночью 20 сентября 42-летний мужчина погиб под колесами поезда, переходя пути в неположенном месте. Об этом рассказала пресс-служба Центрального МСУТ СКР.
Машинист применил экстренное торможение, но спасти человека не удалось.
По факту гибели мужчины идет проверка. Силовики выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливая, были ли допущены нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.