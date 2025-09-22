Обе церемонии прошли с соблюдением воинских ритуалов.

В городах Камешково и Меленки Владимирской области прошли траурные церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрациях округов.В Камешково со всеми воинскими почестями был похоронен 52-летний земляк, павший при выполнении боевых задач в ЛНР. В Меленках проводили в последний путь 32-летнего рядового, погибшего 1 октября. Обе церемонии прошли с соблюдением воинских ритуалов, под гимн, в присутствии родных, близких, представителей местных администраций и военных. Власти обоих районов выразили соболезнования семьям погибших.Напомним, ранее мы писали, что