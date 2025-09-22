Прокуратура обратилась в суд, поскольку администрация не выполнила свои обязательства в срок.

В Коврове суд обязал городскую администрацию снести несколько аварийных построек, которые создавали угрозу для жителей. Прокуратура обратилась в суд, поскольку администрация не выполнила свои обязательства в срок.Как , еще в мае 2022 года было принято решение о сносе незаконных построек — гаражей и хозяйственных сооружений — на улицах Лепсе, Первомайской, Пугачёва, Лопатина, а также в Новом и Заветном переулках.Эти объекты находятся в аварийном состоянии, не используются и не зарегистрированы. Свободный доступ к ним не ограничен, что представляет опасность для жизни и здоровья людей, особенно для детей.Снос должен был состояться ещё до мая 2024 года, но так и не был выполнен. После вмешательства прокуратуры суд удовлетворил иск, обязав администрацию провести снос. Надзорное ведомство будет контролировать, как исполняется решение суда.