Делегация Министерства здравоохранения провела инспекцию в больницах Гусь-Хрустального, где особое внимание уделила состоянию родильного отделения. По итогам визита федеральные и региональные эксперты выявили ряд проблем, среди которых наиболее острая — критический износ автопарка скорой помощи.В ходе проверки, которую провел главный внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству и гинекологии Владимир Климов, был отмечен высокий уровень технического оснащения. Положительные отзывы также получили отделение гемодиализа и грамотное использование медицинской информационной системы.Однако вместе с этим и серьезные недочеты: критический износ автомобилей скорой помощи; необходимость аудита трансфузиологической службы (переливания крови); потребность в централизации службы скорой помощи.По итогам проверки будет подготовлен аналитический отчет с рекомендациями, которые помогут в развитии медицинской инфраструктуры района.