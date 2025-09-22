В Московском метрополитене открылась новая выставка академического искусства.

В Московском метрополитене открылась новая выставка академического искусства. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщает Департамент транспорта города Москвы совместно с ярмаркой Арт Россия.Репродукции произведений современных художников-академистов можно увидеть в переходах между станциями Проспект Вернадского Сокольнической линии и БКЛ, а также Савеловская Серпуховско-Тимирязевской линии и БКЛ.Среди представленных работ оказались Хлеб и квас Константина Грачева, Привет Андрея и Николая Дмитренко, Прилунился Андрея Шатилова и Облако Алексея Адамова. Выставка будет открыта для посетителей до 30 сентября.По словам заместителя столичного мэра Максима Ликсутова, по поручению главы Москвы Сергея Собянина метрополитен продолжает развиваться как культурное пространство. Он отметил, что это уже шестая совместная выставка с ярмаркой Арт Россия, и теперь познакомиться с классическим искусством можно не только в музеях, но и на станциях метро, передает Telegram-канал.Ранее в московском метро открывали новую фотовыставку, организованную совместно с молодежным движением ТМХ Поколение Инжен.