Решение о возбуждении уголовного дела было принято руководителем регионального СУ Артёмом Кулаковым на основании материалов регионального УФСБ и доказательств, полученных следователями СК России при расследовании уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса, сообщило управление СКР по Владимирской области. Следствием установлено, что в декабре 2023 года к главе Владимира обратились двое жителей Московской области, которым