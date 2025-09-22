Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Глава города Владимира Дмитрий Наумов останется под арестом. Владимирский областной суд отклонил апелляционную жалобу его адвокатов и оставил в силе решение суда первой инстанции о заключении под стражу.Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он покровительствовал организованной преступной группе, которая занималась незаконным ритуальным бизнесом. Взамен глава города получил не менее 1,1 миллиона рублей, в прокуратуре.Следователи считают, что Наумов помог участникам группировки занять руководящие должности в муниципальных предприятиях, а также издал нормативный акт, ограничивший права других участников похоронного рынка.Прокурор настаивал, что, находясь на свободе, Наумов, используя свое служебное положение, может помешать расследованию. Суд согласился с этими доводами.