В деревне Новое Аннино Петушинского района открылась четвёртая в округе «модельная» библиотека нового поколения. Проект реализован благодаря нацпроекту «Семья» и поддержке региональных властей.Библиотека под названием «Аннинка» кардинально преобразилась, превратившись в современный культурный центр. В ней появилось более 2000 новых книг, а также несколько тематических зон, в правительстве региона.Детская зона, где можно читать и играть. IT-пространство, позволяющее погрузиться в мир технологий, включая VR-приключения. Клубы по интересам для общения и совместного творчества.«Аннинка» стала доступна для всех: для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы пандусы и специальные устройства, а в фонде есть «говорящие книги». Также у посетителей появился цифровой помощник по имени Анна, который помогает ориентироваться в пространстве и находить нужную информацию.