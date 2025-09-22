В декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире.

Главе города Владимира Дмитрию Наумову официально предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Как в СУ СК РФ по региону, в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире.Для этого, как утверждают следователи, он способствовал назначению членов организованной преступной группы на руководящие посты в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами». Один из организаторов незаконного бизнеса даже стал заместителем директора МКУ «Центр управления городскими дорогами».Наумов также содействовал изданию нормативного акта, ограничивающего права других участников ритуального бизнеса. За свои услуги он получил взятку не менее 1,1 млн рублей.Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и доказательствам, полученным при расследовании дела о мошенничестве в ритуальном бизнесе. Сейчас Наумов заключен под стражу, по его месту жительства и работы прошли обыски, изъяты деньги, украшения и автомобиль.Двум жителям Московской области также предъявлено обвинение в даче взятки. Эти дела объединены. Кроме того, они и еще одиннадцать человек фигурируют в другом уголовном деле о хищении более 5 млн рублей у граждан при оказании ритуальных услуг. Следствие продолжает работу, допрашивает свидетелей и изучает документы.