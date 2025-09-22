Похитил ружье, спровоцировал ссору, стрелял по прохожим — все это житель Владимирской области натворил за одну ночь после встречи с другом.

Похитил ружье, спровоцировал ссору, стрелял по прохожим — все это житель Владимирской области натворил за одну ночь после встречи под градусом с другом. Свою вину мужчина ни в какую ни признавал. Говорил, что украл оружие, чтобы защитить окружающих. Подробности читайте в материале vlad.aif.ru.Велел бежать и открыл огоньДва друга выпивали в городе Петушки одним летним днем в прошлом году. Встреча близилась к концу, герой этой истории начал готовиться к уходу, а заодно прихватил ружье своего приятеля с собой. Ночь, мужчина идет домой с оружием и вдруг у ж/д станции Костерево увидел мужчину. Непонятно чем прохожий помешал ему, но виновник спровоцировал с ним ссору.«В ходе конфликта он перезарядил ружье, грубо велел потерпевшему бежать, после чего произвел выстрел по ногам последнего», — в прокуратуре Владимирской области.Местный жить получил травмы и обратился в полицию. Когда хулигана задержали — он вовсю начал отпираться. Вину свое не признавал.«Я всех спасал!»По словам мужчины, произошедшие события обвиняемой стороной истолкованы неверно, а следствие все не так поняло. Согласно версии хулигана, ружье у друга он похитил для того, чтобы уберечь окружающих. Ведь приятель был в состоянии алкогольного опьянения. В мужчину он стрелял, потому что принял его за своего неприятеля, с которым у них был дальний конфликт. Ружье выстрелило случайно.«Показания осужденного полностью опровергнуты представленными государственным обвинителем суду доказательствами», — в прокуратуре региона.В результате владимирца приговорили на 2,5 года лишения свободы. Его признали виновным в статьях 226 УК РФ (хищение комплектующих деталей огнестрельного оружия и боеприпасов), 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением оружия) и 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением оружия). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима.