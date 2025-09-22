Около 300 спортсменов из 11 регионов России соревновались за звание сильнейших.

На стадионе «Лыбедь» во Владимире, который был недавно обновлен, прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике. Около 300 спортсменов из 11 регионов России соревновались за звание сильнейших, в администрации города.По итогам двухдневных состязаний команда владимирской Спортивной школы олимпийского резерва №4 завоевала 28 медалей: 12 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых.Среди победителей и призеров — как взрослые спортсмены, так и юные таланты. Золото завоевали Никита Гривин, Анастасия Новикова, Аделина Захарова, Анна Ладьина, Анастасия Серова, Екатерина Куприченкова, Владислав Рыкунов, Евгений Жгенти, Елизавета Чиркова, Полина Панина, Федор Волков и Петр Воронов.Успешное проведение соревнований на обновленном стадионе стало символом возрождения спортивной жизни в регионе.