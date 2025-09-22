Сегодня, 22 сентября, ожидается самый теплый день.

На этой неделе погода во Владимире будет нестабильной. Жителей ждет последний теплый день, после чего наступит резкое похолодание, которое принесет с собой дожди, синоптики.Сегодня, 22 сентября, ожидается самый теплый день. Воздух прогреется до +26°C, при этом будет дуть южный ветер со скоростью до 5 м/с.Однако уже завтра, 23 сентября, температура начнет резко падать. К 25 сентября столбик термометра опустится до +10°C. После этого погода будет держаться в пределах +11...+16°C.Почти всю неделю ожидаются осадки, кроме 22 и 26 сентября. Самые сильные дожди прогнозируются на 1 октября. При этом влажность воздуха будет высокой.Ночью температура будет опускаться до +5°C, а по ощущениям даже до -2°C, так что стоит доставать теплые вещи.