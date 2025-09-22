Яркий и масштабный мурал украсил стену детского сада №114 во Владимире. Преображение серой и исписанной стены на улице Тихонравова, напротив жилого дома 3А, стало реальностью благодаря

Яркий и масштабный мурал украсил стену детского сада №114 во Владимире. Преображение серой и исписанной стены на улице Тихонравова, напротив жилого дома 3А, стало реальностью благодаря инициативе местных жителей. Идея обновить пространство принадлежит председателю дома Сергею Невскому и его соседям. За помощью они обратились к депутату городского Совета народных депутатов Николаю Толбухину. Николай Толбухин, председатель