Приходит в секс-шоп постоянный клиент и просит показать новые поступления. Продавец начинает показывать:
- Вот замечательная резиновая женщина с подогревом...
- Нет, старо.
- Хорошо. Вот резиновая женщина, которая гладит мужчину по спине во время акта и царапается по время оргазма...
- Нет, все это уже было...
- Ну вот у нас новое поступление, в аннотации указано, что с подогревом, гладит, царапается плюс проявляет интеллект.
- Это здорово, беру!
- Но у нас нет инструкции на русском языке, поэтому разбирайтесь сами, потом нам расскажете.
Мужик через неделю появляется, какой-то задумчивый, ходит по магазину, что-то бормочет себе под нос. Продавец его
спрашивает:
- Ну как, испытали?
Мужик, вяло:
- Да испытал...
- Ну и как?
- Да не знаю...
- Как не знаете??!!
еще анекдот!