17 сентября сотрудники 26-й пожарно-спасательной части города Суздаля провели уникальное мероприятие для духовенства Суздаля и Суздальского района, сообщают в пресс-службе МЧС по

17 сентября сотрудники 26-й пожарно-спасательной части города Суздаля провели уникальное мероприятие для духовенства Суздаля и Суздальского района, сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Священнослужителям организовали экскурсию по подразделению пожарно-спасательной части, показали пожарную технику, аварийно-спасательное оборудование и рассказали о буднях огнеборцев. Из пресс-релиза МЧС по Владимирской области: Особое внимание было уделено вопросам безопасности. Для священнослужителей