Около села Губцево завершен капитальный ремонт участка автодороги Никулино – Воровского – Мошок. Обновленный участок протяженностью почти 7 километров пополнит сеть безопасных и качественных дорог региона, отметили в облправительстве. В рамках работ дорожники выполнили фрезерование изношенного покрытия, уложили два слоя асфальтобетонной смеси, укрепили обочины щебнем и гранулятом. Этот участок имеет важное значение, соединяя Гусь-Хрустальный и