В Коврове в рамках реализации нацпроекта «Семья» состоялось масштабное преображение библиотеки №3. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Проект модернизации учреждения назвали «Остров сокровищ», где главные ценности — не золото, а знания. Теперь библиотека №3 на улице Белинского стала модельной и готова принимать посетителей всех возрастов.В частности, в помещениях выполнен капитальный ремонт, установлены новые книжные стеллажи и мебель, а также оборудовано дизайнерское освещение. Кроме того, в библиотеке предусмотрены приспособления для людей с ограниченными возможностями здоровья, а для граждан с плохим зрением закуплены специальные книги со шрифтом брайля. В общем счёте на модернизацию потратили более 8 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.Обновлённый книжный фонд включает как классические произведения, так и современных авторов. Отмечается, что в течение трёх лет государство будет пополнять библиотеку литературными новинками. Кстати, Игорь Игошин вместе с депутатом ЗС Людмилой Никитиной проинспектировали реализацию проекта, посетив библиотеку накануне открытия. Оценили работы на «отлично» и уже подарили учреждению собрание сочинений нашего земляка Владимира Солоухина, творчество которого входит в школьную программу.А во вторник, 23 сентября, обновлённая библиотека должна распахнуть двери для своих читателей.«Кстати, в городе работают 12 библиотек. Будем стараться и дальше делать всё, чтобы они оставались востребованными центрами любви к книге, ведь как говорил великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин «Чтение — вот лучшее учение!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.