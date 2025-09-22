Суд обязал администрацию Коврова снести опасные самовольные постройки. Эти строения, такие как гаражи и хозяйственные постройки, находятся в аварийном состоянии и расположены на улицах

Суд обязал администрацию Коврова снести опасные самовольные постройки. Эти строения, такие как гаражи и хозяйственные постройки, находятся в аварийном состоянии и расположены на улицах Лепсе, Первомайская, Пугачева, Лопатина, переулках Новый и Заветный, создавая угрозу для жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области. Прокурорская проверка выявила, что администрация города не выполнила решение о сносе, которое