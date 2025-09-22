Жители постоянно жаловались на перебои воды.

Во Владимирской области жители поселка Первомайский Селивановского района наконец-то вздохнули с облегчением. После многочисленных жалоб на постоянные аварии и перебои с водой, прокуратура Селивановского района взяла ситуацию под свой контроль. Об этом в пресс-службе ведомства.Проверка подтвердила: изношенные водопроводные сети стали причиной постоянных проблем. Прокурор внес представление главе районной администрации.В итоге, благодаря вмешательству прокуратуры, в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» был заключен контракт на капитальный ремонт. Работы, начавшиеся в июне, завершены. Теперь жители Первомайского могут быть уверены в качественном водоснабжении. Прокурор лично контролировал весь процесс, и результат налицо.