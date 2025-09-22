Жители поселка Первомайский получили качественное водоснабжение после вмешательства прокуратуры. Проведен капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей, на которых часто возникали

Жители поселка Первомайский получили качественное водоснабжение после вмешательства прокуратуры. Проведен капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей, на которых часто возникали аварии. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области. На основании обращений граждан прокуратура провела проверку и внесла представление главе администрации района. В результате заключен муниципальный контракт на модернизацию коммунальной инфраструктуры, и уже с начала июня 2025