Жителей Владимирской области предупреждают о новой мошеннической схеме, когда злоумышленники представляются сотрудниками служб доставки. Таким образом они получают доступ к личным данным и крадут деньги, в пресс-службе регионального УМВД.Один из недавних случаев произошёл в Александровском районе, где 24-летний парень лишился 85 тысяч рублей. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что на его имя пришло заказное письмо. Чтобы получить его, нужно было назвать код из СМС, что молодой человек и сделал. После этого ему начали поступать звонки о якобы незаконных операциях с его счетами, и он перевел все деньги на «безопасный счёт». Только после этого он понял, что его обманули.Похожий случай зарегистрировали в Гусь-Хрустальном районе, где 20-летняя девушка потеряла более 340 тысяч рублей. Ей тоже позвонил «сотрудник службы доставки» и, под предлогом получения посылки, выманил код из СМС. Затем мошенники убедили её перевести деньги на другой счет, чтобы «защитить их».Полиция призывает быть бдительными и не сообщать никому коды из СМС.