На карту или наличными? Владимир присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя». Любой желающий может обменять скопившуюся у него мелочь на купюры или попросить положить деньги на

На карту или наличными? Владимир присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя». Любой желающий может обменять скопившуюся у него мелочь на купюры или попросить положить деньги на карту. Монеты принимаются в неограниченном количестве. Это могут быть и рубли, и копейки. Внешний вид также неважен, главное, чтобы в данный момент они были законным платёжным средством на территории