По данным за второй квартал 2025 года, Владимирская область оказалась в числе аутсайдеров.

Государственное исследовательское агентство «Рейтинг» медианные зарплаты россиян, показав реальную картину доходов в регионах. По данным за второй квартал 2025 года, Владимирская область оказалась в числе аутсайдеров.Чистая медианная зарплата — это сумма, которую получает ровно половина работающих жителей региона. Во Владимирской области этот показатель составил 54 170 рублей, что на 20% ниже, чем в среднем по стране. При этом, по расчётам аналитиков, этих денег хватит на 2,1 базовых наборов товаров и услуг.Среди соседних регионов Владимирская область занимает предпоследнее место по покупательной способности. Соседи владимирцев живут ощутимо лучше:Московская область — 2,7 наборов товаров.Нижегородская область — 2,4 набора.Ярославская область — 2,3 набора.Рязанская область — 2,2 набора.Хуже дела обстоят только в Ивановской области, где на медианную зарплату можно купить лишь 1,8 набора.