На обновленном стадионе «Лыбедь» завершились всероссийские соревнования по легкой атлетике, собравшие около 300 спортсменов из 11 регионов России. Атлеты боролись за звание сильнейших в

На обновленном стадионе «Лыбедь» завершились всероссийские соревнования по легкой атлетике, собравшие около 300 спортсменов из 11 регионов России. Атлеты боролись за звание сильнейших в четырех возрастных категориях. Сборная из спортивной школы олимпийского резерва №4 показала отличные результаты. Об этом рассказали в администрации города. Владимирские спортсмены завоевали в общей сложности 12 золотых, 7 серебряных и 9