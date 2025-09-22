Безопасность детей – в приоритете. В целях защиты несовершеннолетних в управлении СКР по Владимирской области организовали круглосуточную горячую линию «Ребёнок в опасности». Она

Безопасность детей – в приоритете. В целях защиты несовершеннолетних в управлении СКР по Владимирской области организовали круглосуточную горячую линию «Ребёнок в опасности». Она позволяет оперативно реагировать на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей, сообщают в Следкоме. На горячую линию могут обращаться и дети, и взрослые. Номера горячей линии: короткий номер «123»