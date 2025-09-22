Помимо сирены будут работать голосовые сообщения, объясняющие порядок действий в случае реальной угрозы.

Во Владимире 1 октября, с 10:00 до 11:00 утра, будут работать тревожные сирены. Это плановая проверка системы оповещения. Мэрия просит жителей сохранять спокойствие.Помимо сирены будут работать голосовые сообщения, объясняющие порядок действий в случае реальной угрозы.В случае реальной угрозы жителям разошлю СМС, а также пройдут объявления по ТВ – это тоже часть тренировки.