1 октября в областном центре с 10.00 до 11.00 будут проверять систему оповещения населения, сообщают в управлении гражданской защиты города Владимира. Жителям города напоминают: никаких действий

1 октября в областном центре с 10.00 до 11.00 будут проверять систему оповещения населения, сообщают в управлении гражданской защиты города Владимира. Жителям города напоминают: никаких действий предпринимать не нужно. Из пресс-релиза администрации города Владимира: 01.10.2025 с 10.00 до 11.00 будет проводиться техническая проверка готовности муниципальной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения об