Во Владимирскую городскую клиническую больницу №5 доставили женщину с укусом змеи. У пациентки наблюдался сильный отек руки, затрудненное дыхание и другие признаки недомогания.Дежурные врачи-реаниматологи немедленно оказали ей необходимую помощь. Благодаря оперативным действиям медиков, состояние женщины быстро стабилизировалось.Сейчас пациентка чувствует себя значительно лучше и переведена в терапевтическое отделение для дальнейшего наблюдения и восстановления.