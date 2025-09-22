Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает о новой схеме мошенничества в области. Теперь злоумышленники стали представляться сотрудниками курьерских служб. В Александровском

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает о новой схеме мошенничества в области. Теперь злоумышленники стали представляться сотрудниками курьерских служб. В Александровском районе так обманули 24-летнего парня. Ему позвонил неизвестный и сообщил о наличии заказного письма на имя молодого человека. Злоумышленник попросил назвать код, поступивший смс. Парень назвал, а затем он стал получать звонки с уведомлениями