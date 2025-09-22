Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Гусь-Хрустальном районе завершен ремонт почти 7-километрового участка дороги, который ведет к селу Губцево. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Дорога Никулино – Воровского – Мошок, длиной 6,9 км, теперь соответствует всем стандартам. Рабочие сняли старый асфальт, уложили два новых слоя, укрепили обочины щебнем и гранулятом. Это сделает покрытие прочным и долговечным. Объект будет сдан в эксплуатацию до конца этого месяца, в областном правительстве.Несмотря на то, что в селе Губцево постоянно проживает всего около 70 человек, дорога очень важна. По ней ездят не только местные жители, но и школьный автобус, который курсирует каждый день. Кроме того, этот путь активно используют дачники и паломники, так как в селе находится старинная церковь Параскевы Пятницы. Дорога также соединяет Гусь-Хрустальный и Судогодский районы, являясь частью важного маршрута на Муром.Обновление дорожной сети — одна из главных задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Согласно планам, к 2030 году во Владимирской области планируется довести до нормативного состояния до 60% региональных и межмуниципальных дорог. В текущем году по нацпроекту в регионе уже отремонтировано более 168 км дорог.