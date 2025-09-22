В Вязниках Владимирской области заведующий паллиативным отделением передавал ритуальному агенту личные данные умерших пациентов.

В Вязниках Владимирской области вынесли приговор заведующему паллиативным отделением районной больницы, который за деньги передавал ритуальному агенту личные данные умерших пациентов. История, которая могла бы стать сценарием криминального сериала, оказалась реальностью, где человеческая трагедия становится товаром. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Как работала преступная схемаВ центре этой истории — заведующий паллиативным отделением Вязниковской районной больницы и местная предпринимательница, которая оказывала ритуальные услуги. Желая получить преимущество перед конкурентами, она вовлекла врача в преступный сговор.Как установило следствие, на протяжении года, с января 2024 по январь 2025 года, предпринимательница систематически передавала врачу взятки.«Осужденная, осуществляя указанную деятельность, желая увеличить прибыль и опередить конкурентов, систематически передавала денежные средства в качестве взятки заведующему паллиативным отделением ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница», перечислив в общей сложности 140 тысяч рублей», — прокуратура Владимирской области.За эти деньги, которые она перечисляла врачу, она получала самое ценное — информацию. Сведения о фактах смерти пациентов, их личные данные и контактные номера телефонов родственников. Эта информация позволяла ей опережать других агентов и заключать договоры с семьями, находящимися в состоянии шока и горя.Оба фигуранта признали свою вину в полном объеме.Приговор и наказаниеСуд вынес решение. Предпринимательнице назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.Врач-взяточник оштрафован на 500 тысяч рублей и на три года лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с управленческими полномочиями.Денежные средства в размере 140 тысяч рублей, полученные в качестве взятки, были конфискованы в доход государства.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.«Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафа: предпринимателю – в размере 400 тыс. рублей, медицинскому работнику – в размере 500 тыс. рублей с лишением на 3 года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий», — в Следственном комитете.Проблема шире, чем кажетсяЭтот случай — не единственный. В рамках другого уголовного дела расследуется еще 10 эпизодов аналогичных преступлений. Подозревается сотрудник Станции скорой медицинской помощи, который, имея доступ к служебной базе данных, также передавал информацию о смерти граждан для заключения договоров на платные ритуальные услуги.«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), расследование которого находится на контроле надзорного ведомства», — прокуратура.